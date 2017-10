Za ZZZS napovedane tožbe domov za starejše in posebnih zavodov neutemeljene

Ljubljana, 18. oktobra - Napovedane tožbe Skupnosti socialnih zavodov Slovenije proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so po oceni slednjega neutemeljene in nepotrebne ter, kot so zapisali v odzivu, ne morejo rešiti vsebinskih težav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v ZZZS. Za rešitev teh so potrebni predvsem sistemski ukrepi na ravni države, menijo.