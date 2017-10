Na posvetu za vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo pod enakimi pogoji dostopna vsem

Ljubljana, 3. oktobra - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na posvetu v DS prvič spregovorila o rešitvah dolgo pričakovanega zakona o dolgotrajni oskrbi. Napovedala je novo dajatev. Da obstoječa sredstva ne zadoščajo, so soglašali tudi nekateri drugi udeleženci posveta. Pozvali so k jasnosti sistema in enaki dostopnosti do pravic za vse, ki jih potrebujejo.