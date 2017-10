Dobitnik nagrade man booker Američan George Saunders

London, 18. oktobra - Dobitnik literarne nagrade man booker je ameriški avtor George Saunders. Nagrado je prejel za roman Lincoln in the Bardo, ki ga je žirija med drugim označila za "povsem izvirnega" in "globoko ganljivega". Saunders, ki so mu nagrado izročili v torek, je drugi ameriški avtor po vrsti, ki je v 49-letni zgodovini podeljevanja nagrade prejel bookerja.