Znanih šest finalistov za nagrado man booker

London, 13. septembra - Med finaliste za nagrado man booker so se s svojimi deli letos uvrstili Paul Auster, Emily Fridlund, Mohsin Hamid, Fiona Mozley, George Saunders in Ali Smith. "Vseh šest knjig je izjemnih, predvsem pa so drzne. Všeč mi je, kar počnejo z literaturo," je povedala članica žirije literarna kritičarka Lila Azam Zanganeh.