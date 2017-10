IBM 22 četrtletij zapored brez rasti prihodkov

New York, 18. oktobra - Ameriški tehnološki velikan IBM je v tretjem četrtletju letos ustvaril manj dobička in prihodkov kot v enakem četrtletju lani. To je za IBM že 22 zaporedno četrtletje brez rasti prihodkov, vendar pa so rezultati presegli pričakovanja analitikov in delnice IBM so se v podaljšanem trgovanju podražile.