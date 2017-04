IBM nadaljuje s padcem prihodkov

New York, 19. aprila - Prihodki ameriškega računalniškega velikana IBM so v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani nazadovali za 2,8 odstotka na 18,16 milijarde dolarjev. To je bilo manj od pričakovanj analitikov Wall Streeta in delnice družbe so se v torek v podaljšanem borznem trgovanju pocenile za štiri odstotke na 163,15 dolarja.