Izrael nadaljuje načrte za gradnjo novih naselbin

Jeruzalem, 17. oktobra - Izraelske oblasti so danes nadaljevale načrte za novo naselbino s 1292 domovi na okupiranem Zahodnem bregu v pričakovanju novih vladnih odobritev za gradnjo, so za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili iz nevladne organizacije Peace Now, ki nadzoruje gradnjo naselbin.