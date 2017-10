Prodajni postopek Uniorja ustavljen

Ljubljana/Zreče, 17. oktobra - Konzorcij prodajalcev zreškega Uniorja, ki ga sestavljajo SDH, Kad, Alta skladi in Zavarovalnica Triglav, je ustavil prodajo družbe. V četrtek so namreč podpisali dogovor o razvezi sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji Uniorjevih delnic, so danes sporočili iz SDH, ki sicer nadaljuje z aktivnim upravljanjem naložbe.