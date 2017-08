Unior letos z rastjo prodaje in dobička

Zreče, 31. avgusta - Zreški Unior je v prvih sedmih mesecih dosegel 108,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dober odstotek več od načrtov in 10,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Podoben je bil trend rasti na ravni skupine, kjer so ob polletju ustvarili 122,7 milijona evrov prihodkov, to obdobje pa so zaključili z 11,7 milijona evrov čistega dobička.