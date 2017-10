Predlogu zakona za urejanje položaja študentov se obeta podpora

Ljubljana, 17. oktobra - Poslanke in poslanci so opravili razpravo o predlogu zakona za urejanje položaja študentov, ki ga je v DZ za Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) vložil predsednik DZ Milan Brglez. Podporo zakonu so napovedali v vseh poslanskih skupinah, saj da je čas, da nekatere omejitve, ki jih je prineslo varčevanje, odpravijo.