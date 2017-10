Romi na shodu pozivali proti diskriminaciji in izključevanju romske skupnosti

pripravila Alenka Potočnik

Ljubljana, 16. oktobra - Na shodu v organizaciji Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik in Zveze za razvoj romske skupnosti je okoli sto Romov danes v Ljubljani pozivalo proti diskriminaciji in izključevanju. Med drugim so zahtevali takojšnjo spremembo zakona o romski skupnosti. Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh je javno razpravo o zakonu napovedal za novembra.