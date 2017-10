Okoli sto Romov na shodu poziva proti diskriminaciji in izključevanju romske skupnosti

Ljubljana, 16. oktobra - Okoli sto Romov, med njimi tudi mladoletni, se je zbralo na shodu v organizaciji Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik in Zveze za razvoj romske skupnosti, na katerem so pozivali proti diskriminaciji in izključevanju romske skupnosti. Od Kongresnega trga so se sprehodili do vlade, svoje zahteve pa nato izrazili pred parlamentom.