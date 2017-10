Slovenska filantropija v boj proti trgovini z ljudmi

Ljubljana, 16. oktobra - Slovenska filantropija tudi v letošnjem letu izvaja projekt Boj proti trgovini z ljudmi - širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju, katerega namen je informirati, ozaveščati in opolnomočiti prosilce za mednarodno zaščito, osebe s priznano mednarodno zaščito in druge migrante, so sporočili iz Slovenske filantropije.