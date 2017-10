Ministrstvo: Trend upadanja revščine se bo nadaljeval

Ljubljana, 16. oktobra - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti menijo, da se bo zaradi ugodnih kazalcev na trgu dela in zniževanja števila brezposelnih v prihodnje revščina še naprej zniževala, so zapisali ob svetovnem dnevu boja proti revščini. Po podatkih statističnega urada stopnja tveganja revščine v Sloveniji namreč že drugo leto pada.