Slovenija za dolgoročno odpravljanje negotovosti preskrbe s hrano v državah v razvoju

Ljubljana, 16. oktobra - Slovenija se v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči strateško in ciljno usmerja na dolgoročno odpravljanje negotovosti preskrbe s hrano v državah v razvoju, so ob današnjem svetovnem dnevu hrane zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve. Dodali so, da v skladu z zmožnostmi nudi pomoč državam v kriznih situacijah.