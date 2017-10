EEA: Za ozelenitev evropske prehranske verige potrebnega več napora

Bruselj, 16. oktobra - Sistem proizvodnje, uživanja in trgovine s hrano v Evropi je mogoče preobraziti v trajnostnega. Vendar pa bo to terjalo velike spremembe v odnosu javnosti, politikah in znanju ter izkoriščanje priložnosti za spremembe, v poročilu izpostavlja Evropska agencija za okolje (EEA).