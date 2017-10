Iz rok talibanov osvobojena družina prispela v Kanado

Ottawa, 14. oktobra - Kanadčan Joshua Boyle je skupaj s ameriško soprogo Caitlan Coleman in njunimi tremi otroki po petletnem ujetništvu v Pakistanu v petek prispel v Toronto, je sporočila kanadska vlada. Vrnitev družine so posebej pozdravili na zunanjem ministrstvu in ji zagotovili nadaljnjo podporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.