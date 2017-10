Osvobojeni kanadski talec zavrnil vkrcanje na ameriško letalo

New York, 13. oktobra - Kanadčan Joshua Boyle, ki so ga v sredo skupaj z ameriško soprogo in tremi otroci iz rok ugrabiteljev rešili pakistanski vojaki, se ni hotel vkrcati na ameriško letalo, ki bi družino poneslo v ZDA. Ostal je v Pakistanu in želi odleteti v Kanado, ker meni, da ga bodo Američani poslali v Guantanamo.