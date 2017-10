Višje delovno sodišče razveljavilo začasno odredbo glede nekdanjega sodelavca ZRS

Koper, 13. oktobra - Višje delovno sodišče je razveljavilo začasno odredbo koprskega delovnega sodišča glede nekdanjega visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem (UP) Boštjana Šimuniča, so sporočili z UP. Ker je sodišče omenjeno tožbo obravnavalo kot vzorčni primer podobnih tožb učiteljev, ki so odšli na ZRS Koper, je moralo sodišče tudi tu ugoditi ugovorom UP.