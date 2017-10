Gašperšič obiskal Premogovnik Velenje

Velenje, 13. oktobra - V okviru delovnega obiska in ogleda cestne infrastrukture v Savinjsko-šaleški regiji je danes infrastrukturni minister Peter Gašperšič s sodelavci obiskal tudi Premogovnik Velenje, kjer ga je generalni direktor družbe Ludvik Golob seznanil z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja, so sporočili iz premogovnika.