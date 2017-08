Premogovnik Velenje odslej družba z omejeno odgovornostjo

Velenje, 17. avgusta - Holding Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji skupščini Premogovnika Velenje sklenil, da se premogovnik preoblikuje iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Od vpisa sklepa o preoblikovanju so do 21. septembra 2019 za generalnega direktorja premogovnika imenovali Ludvika Goloba, za direktorico do 30. novembra 2020 pa Mojco Letnik.