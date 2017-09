Na Bohinjski Beli poteka mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 3

Bohinjska Bela, 15. septembra - Slovenija in pripadniki 132. gorskega polka 1. brigade že tretje leto zapored gostijo vajo Zvezda Triglava 3. Vaje, ki poteka na Bohinjski Beli od 11. do 22. septembra, se udeležuje okoli 300 pripadnikov slovenske, britanske in ameriške vojske. Danes so pripravili tudi prikaz vaje.