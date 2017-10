V Avstriji danes predčasne parlamentarne volitve

Dunaj, 15. oktobra - V Avstriji bodo danes predčasne parlamentarne volitve, na katerih se zmaga in kanclerski položaj obeta ljudski stranki (ÖVP) oziroma njenemu vodji Sebastianu Kurzu. Redne volitve bi morale biti jeseni prihodnje leto, a je razpad velike koalicije med socialdemokrati (SPÖ) in ÖVP privedel do predčasnih volitev.