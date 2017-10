Najmočnejši kandidati za avstrijskega kanclerja Kurz, Kern in Strache

piše Maja Lazar Jančič

Dunaj, 12. oktobra - Na avstrijskih predčasnih volitvah bo nastopilo rekordnih 16 strank, od tega deset na zvezni ravni. Večina strank ima svojega kanclerskega kandidata. Najmočnejši med njimi so zunanji minister in prvak ÖVP Sebastian Kurz, sedanji kancler in prvi mož SPÖ Christian Kern ter vodja FPÖ Heinz-Christan Strache.