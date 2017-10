Na izredni seji različni pogledi na domnevne zlorabe v sodstvu in organih pregona

Ljubljana, 11. oktobra - DZ je na zahtevo poslancev SDS in NSi razpravljal o domnevnih zlorabah v sodstvu in organih pregona. Razprava je pokazala, da imajo poslanci do tematike različen odnos. V SMC in DeSUS so mnenja, da do posameznih napak lahko prihaja, a ne gre za sistemsko težavo. V SDS in NSi so nasprotno prepričani, da so zlorabe pogoste in politično motivirane.