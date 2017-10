Odbor za pravosodje zavrnil priporočilo glede zlorab v sodstvu in organih pregona

Ljubljana, 9. oktobra - Odbor DZ za pravosodje je danes obravnaval in na koncu zavrnil predlog priporočila SDS in NSi, s katerim bi DZ vladi priporočil analizo primerov zlorab sodstva in organov pregona ter ugotavljanje odgovornosti posameznikov za zlorabe. K zavrnitvi predloga je pozvala vlada, ki meni, da težava ni sistemska, kar da naj bi skušalo prikazati priporočilo.