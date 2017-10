Mariborski mestni svetniki sprejeli rebalans za 2017, potem pa nesklepčni

Maribor, 12. oktobra - Mariborski mestni svetniki so danes po dolgi razpravi in številnih kritikah na račun ravnanja župana Andreja Fištravca in mestne uprave večinsko potrdili rebalans letošnjega proračuna, ki se tako zmanjšuje za 4,8 milijona evrov. O spremembah v proračunu za leto 2018 pa niso začeli uradno razpravljati, saj so bili do takrat že nesklepčni.