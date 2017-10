Mariborski mestni svetniki potrdili dokumentacijo za projekte trajnostne mobilnosti

Maribor, 5. oktobra - Mariborski mestni svetniki so danes potrdili investicijske dokumente za projekte s področja trajnostne mobilnosti, ki jih namerava občina uresničiti s sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). To so ureditev Dravske kolesarske poti do Ruš in Dupleka, kolesarske mreže znotraj mesta ter park & ride sistemov na obrobju.