Strategija razvoja Slovenije pripravljena na predstavitev vladi

Ljubljana, 11. oktobra - Predvidoma v četrtek se bo vlada na seji seznanila s predlogom strategije razvoja Slovenije do leta 2030. Gre za projekt, ki je dobro leto dni zaposloval predvsem službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ministrstvo za finance ter Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Ministrica Alenka Smerkolj verjame v njeno uspešnost.