Celjska občina bo zamenjala zemljino na skoraj vseh igriščih celjskih javnih vrtcev

Celje, 11. oktobra - Celjska občina bo postopoma zamenjala zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi, so danes sporočili s celjske občine.