Analize nove zemlje pri vrtcu Hudinja po navedbah občine niso pokazale odstopanj

Celje, 20. septembra - Kvalitativne meritve na vsebnost kovin in polkovin v zemlji, s katero so čez poletje zamenjali s težkimi kovinami onesnaženo zemljo pri celjskem vrtcu na Hudinji, niso pokazale odstopanj, so sporočili z Mestne občine Celje. Ob tem zagotavljajo, da bo občina izvedla vse aktivnosti, da bo otrokom zagotovila varno uporabo igralnih površin.