Naročila strojne opreme na Japonskem navzgor tudi avgusta

Tokio, 11. oktobra - Naročila osnovne strojne opreme so se na Japonskem avgusta glede na julij zvišala za 3,4 odstotka. S tem so tudi tokrat presegla pričakovanja analitikov, ki so napovedovali 0,9-odstotno rast. Pričakovanja so naročila presegla že julija, ko so se zvišala za osem odstotkov oz. za 2,9 odstotne točke več od pričakovanj analitikov.