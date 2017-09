Naročila strojne opreme na Japonskem julija močno navzgor

Tokio, 11. septembra - Naročila osnovne strojne opreme so se na Japonskem julija glede na junij zvišala za osem odstotkov. To je bilo prvo zvišanje v zadnjih štirih mesecih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dvig je presegel pričakovanja analitikov, ki so računali na 5,1-odstotno rast.