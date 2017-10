Nagovor Puigdemonta preložen za eno uro

Barcelona, 10. oktobra - Nastop katalonskega premierja Carles Puigdemonta v parlamentu v Barceloni, na katerem naj bi po nekaterih napovedih razglasil samostojnost Katalonije, so preložili za eno uro in bo predvidoma ob 19. uri, poročajo španski mediji. V zadnjem trenutku naj bi namreč vodil pogovore o možnosti mednarodne mediacije, kar so v Madridu znova zavrnili.