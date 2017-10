Erjavec in Alfano glede Katalonije izpostavljata spoštovanje pravnega reda

Brdo pri Kranju, 10. oktobra - Vodji slovenske in italijanske diplomacije, Angelino Alfano in Karl Erjavec, glede vprašanja Katalonije, ki bi utegnila še danes razglasiti neodvisnost od Španije, izpostavljata predvsem pomen spoštovanja pravnega reda. Alfano je poleg tega izpostavil "špansko ustavno enotnost", Erjavec pa stavi na "dialog in razum".