Banke v osmih mesecih malenkost povečale dobiček po davkih

Ljubljana, 10. oktobra - Banke so v prvih osmih mesecih letos ustvarile 340,8 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 2,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa se je povečal za 1,3 odstotka na 314,9 milijona evrov. Oslabitev in rezervacij so sprostile za 32 milijonov evrov, kar je precej več kot lani v enakem obdobju.