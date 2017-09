Banke v sedmih mesecih povečale dobiček

Ljubljana, 27. septembra - Banke so v prvih sedmih mesecih letos ustvarile 310,9 milijona evrov dobička pred davki ali 1,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 5,5 odstotka na 287,6 milijona evrov. Ugoden prispevek k rezultatu je imelo nadaljnje neto sproščanje oslabitev in rezervacij, do julija za 33,5 milijona evrov.