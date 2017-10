Počivalšek: Agrokorjeva izguba ni presenečenje

Ljubljana, 10. oktobra - Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška Agrokorjeva izguba ni presenetila. Kot je dejal v današnji izjavi za medije, Slovenija kljub vsemu ne more pristati na to, da bi odgovornost za nastale razmere na Hrvaškem nosili tudi pri nas. Prepričan je sicer, da bo Agrokor Mercatorju omogočil prestrukturiranje.