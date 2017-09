Na Hrvaškem ovadba proti odgovornim za izredno upravo v Agorkorju

Zagreb, 26. septembra - Hrvaško državno tožilstvo je prejelo anonimno kazensko ovadbo proti podpredsednici hrvaške vlade in ministrici za gospodarstvo Martini Dalić, izrednemu pooblaščencu hrvaške vlade v Agrokorju Anteju Ramljaku in vrsti drugih oseb, ki so povezane z izredno upravo največjega hrvaškega poslovnega sistema ter z ameriškim skladom Knighthead.