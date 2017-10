Nova vodja ZSSS predstavila ožjo ekipo in prioritete

Ljubljana, 10. oktobra - Nova predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je predstavila svojo ožjo ekipo, ki jo je danes potrdilo predsedstvo ZSSS, in prve prioritete delovanja. Med temi bo nov socialni sporazum, ki bi med drugim dal osnovo za kolektivna pogajanja in usklajevanje plač, ter urejanje delovnega časa in krepitev socialnega dialoga.