ZSSS z novim vodstvom in programom napoveduje nadaljevanje boja za delavske pravice

Ljubljana, 4. oktobra - Delegati Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na današnjem kongresu potrdili program dela za prihodnje obdobje in novo predsednico. To je postala Lidija Jerkič, ki je kot edina kandidatka na tem mestu nasledila dolgoletnega vodjo Dušana Semoliča. Napovedala je večjo usmerjenost k članom zveze in še bolj učinkovit boj za delavske pravice.