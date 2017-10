Prehranski varuh kritičen do napovedanih podražitev

Ljubljana, 10. oktobra - V slovenski verigi preskrbe s hrano je varuh odnosov v tej verigi Jože Podgoršek v letošnjem letu ugotovil precej pozitivnih praks, pa tudi nekaj novih nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj. Do najnovejših napovedi o podražitvi mleka in mlečnih izdelkov ter mesa in mesnih izdelkov je bil kritičen.