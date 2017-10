Stopnja tveganja revščine v Sloveniji primerljiva z Avstrijo in Madžarsko

Ljubljana, 10. oktobra - Stopnja tveganja revščine je v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem primerljiva, v pragu tveganja revščine in materialni prikrajšanosti pa so velike razlike. V Sloveniji je relativno reven vsak sedmi prebivalec, v EU vsak šesti. Resno materialno prikrajšan pa je v Sloveniji vsak 19. prebivalec, so sporočili s Statističnega urada RS.