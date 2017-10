Prodaja Name padla v vodo

Ljubljana, 10. oktobra - Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, KD Kapital in Triglav skladi, ki so skupaj prodajali trgovsko podjetje Nama, do konca septembra niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup te družbe. Zato je prenehal veljati tudi njihov decembra 2015 sklenjen sporazum o skupnem nastopu pri prodaji.