Prodajalci Name ponudbe za nakup čakajo le še do konca meseca

Ljubljana, 26. septembra - Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, KD Kapital in Triglav skladi, ki skupaj prodajajo trgovsko podjetje Nama, zavezujoče ponudbe zanjo pričakujejo še do konca tega meseca. Če jih ne bo, bo predčasno prenehal veljati tudi sporazum o skupnem nastopu, ki sicer velja do 21. decembra.