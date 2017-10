Zorko odhaja z mesta generalnega direktorja Pivovarne Laško Union

Ljubljana, 9. oktobra - Dušan Zorko se bo z naslednjim letom poslovil z mesta generalnega direktorja Pivovarne Laško Union, ki ga je zasedal 14 let. Kot so sporočili iz podjetja, je Zorko družbo po uspešnem finančnem in poslovnem prestrukturiranju pripeljal v varno zavetje strateškega lastnika Heinekena, v družbi pa bo ostal kot član nadzornega sveta.