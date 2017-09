Portorož, 28. septembra - Največja podjetja v Sloveniji med iskalci zaposlitve niso zelo zaželena, kažejo rezultati raziskave Privlačnost delodajalca, v kateri so anketiranci ocenili 100 največjih slovenskih podjetij. Rezultate raziskave so danes predstavili na Managerskem kongresu v Portorožu, kjer so pojasnili, da tuja podjetja niso privlačnejša od domačih.