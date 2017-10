Delo: Izzivi (samo)očiščenja (9. 10.)

Ljubljana, 8. oktobra - V vsaki družbi imamo gradnike, ki pripomorejo k njeni podobi. Represivni aparat je merilec moči, zdravstvo in sociala prijaznosti do slehernika, politična garnitura odseva ljudsko voljo z vsemi njenimi koristoljubnimi deviacijami vred. In tu je tudi znanost, ki predstavlja odličnost družbe skozi njeno vedenje, v Delu piše Klara Škrinjar.