Primorske novice: Zmaga Barkolane (9. 10.)

Koper, 8. oktobra - Tudi kar desetdnevni 49. Jesenski pokal je mimo. Na regatnem polju so zmagali Tržačani s Furiom Benussijem in supermaksijem Spirit of Portopiccolo. Mitja Kosmina je tako še trinajstič osvojil drugo mesto. Toda tako odmeven dogodek ima vendarle več zmagovalcev, v Primorskih novicah piše Bojan Gluhak.