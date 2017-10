CDU in CSU dosegla dogovor glede omejitve števila beguncev

Berlin, 9. oktobra - Krščanski demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel in Krščansko socialna unija (CSU) pod vodstvom Horsta Seehoferja so sinoči po deseturnih pogajanjih le dosegli dogovor glede politike priseljevanja. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je Merklova popustila in pristala na zahtevo CSU, da se število novih beguncev v Nemčiji omeji na 200.000 letno.